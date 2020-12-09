Меркель поддержала ужесточение ограничений для борьбы с COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала недостаточными действующие ограничения контактов для борьбы с распространением коронавируса и поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие магазинов до 10 января.

«Преодоления тренда (роста числа новых инфицированных) пока не произошло, заболеваемость находится на очень высоком уровне, еще более тревожащими являются число людей, которым необходима интенсивная терапия, и число летальных случаев», – заявила Меркель, передает РИА «Новости».

По ее словам, вывод из статистики по COVID-19 на сегодняшний день – «число контактов слишком высоко, их ограничений не хватает». На последнюю фразу ряд депутатов отреагировали неодобрительным гулом, поняв, что канцлер выступает за дальнейшее усиление ограничительных мер. Она заявила, что всерьез восприняла доклад Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина», в котором ученые призывают ужесточить ограничительные меры.

«По моему мнению, эти рекомендации правильные – закрытие магазинов, снижать число встречающихся людей до минимума. Мы приняли решение, что рождественские праздники возможны, но я призываю всех быть осторожными, также я считаю размещение в отелях туристов неправильным, потому что это позволяет совершать поездки, которые не являются необходимыми. Также считаю правильным оставить закрытыми школы в это время, до 10 января, путем продления каникул или через дистанционное обучение», – заявила канцлер.

Решения о закрытии магазинов уже приняли в ряде регионов Германии. Как правило, такая мера оставляет исключение для продуктовых и других магазинов, торгующих предметами повседневного обихода, таких как аптеки, зоомагазины. Меркель также жестко раскритиковала работу традиционных ларьков по продаже глинтвейна. «Это никак не отвечает мерам, которые мы приняли, например, что еду и напитки (из кафе и ресторанов) можно заказывать только на вынос», – заявила Меркель.

Кроме того, канцлер заявила, что вакцинация от коронавируса в Германии, начало которой ожидается в январе, в первые месяцы не принесет существенных изменений для населения страны. «Мы надеемся, что вакцинация групп риска стартует в начале следующего года. Но мы должны быть реалистичны. В первом квартале 2021 года, а это зимние месяцы, мы не сможем провести столько вакцинаций, что мы могли бы увидеть существенные изменения среди населения», – заявила Меркель.

Она объяснила такой прогноз тем, что в первую очередь вакцинировать будут сотрудников минздрава.

Тем временем, Нидерланды также собрались ужесточить ограничения по COVID-19 к Рождеству. Кроме того, власти Швейцарии объявили о введении ограничений по COVID-19 в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.