ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару Рубль вырос к доллару и евро 9 декабря 2020, 10:15 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 24 копейки – до 73,26 рубля, курс евро снизился на 8 копеек – до 88,90 рубля. Стоимость нефти выросла до 48,89 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».

