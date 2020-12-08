Экс-глава космической программы Израиля: Инопланетяне давно установили контакт с Землей

Бывший директор военно-космической программы Израиля, бригадный генерал Армии обороны Израиля в отставке, профессор Хаим Эшед заявил, что пришельцы давно установили контакт с человечеством, но просят не раскрывать себя.

Эшед заявил, что инопланетная раса установила контакт с землянами давно. Они, по его словам, поддерживают отношения с Соединенными Штатами и Израилем. «Инопланетяне Галактической Федерации говорят: подождите, сначала пусть люди успокоятся. Они не хотят устраивать массовую истерию. Они хотят сначала сделать нас разумными и понимающими», – приводит слова отставного генерала Jerusalem Post со ссылкой на его интервью газете «Едиот Ахронот».

Он отметил, что существование инопланетян едва не было раскрыто президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, пришельцы ждут, когда человечество разовьется и достигнет стадии, при которой осознает, что такое космическое пространство. Отставной генерал заявил, что существует соглашение между американским правительством и инопланетянами на проведение экспериментов на Земле.

Инопланетяне, по его утверждению, исследуют Вселенную, и хотят, чтобы земляне стали им помощниками в этом деле. Эшед уверяет, что под поверхностью Марса существует некая подземная база, где живут инопланетяне. С ними контактируют американские астронавты.

Эшед добавил, что за такой рассказ пять лет назад его бы госпитализировали, однако сейчас, по его мнению, мнение в академических кругах меняется, «сегодня они уже говорят по-другому».

Отставному генералу сейчас 87 лет. В 1965 году он служил в технологическом подразделении разведывательного отдела ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля) на научно-исследовательских и опытно-конструкторских должностях. С 1981 по 2010 годы руководил программой космической безопасности Израиля. Ушел в отставку из министерства обороны Израиля в 2011 году.

Летом ученый Александр Своронос из Йельского университета в США заявил, что высокоразвитые инопланетные цивилизации могут иметь машины, способные перемещать звезды, что позволяет им избегать космических катастроф.