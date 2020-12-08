Додон утвердил решение о выводе спецслужб из подчинения президенту

Действующий президент Молдавии Игорь Додон утвердил решение парламента о выводе Службы информации и безопасности из подчинения главе государства, сообщила пресс-секретарь президента Кармена Стерпу.

«Да, президент промульгировал это решение парламента», – передает ее слова ТАСС.

Ранее молдавский парламент одобрил в финальном чтении проект закона о переходе Службы информации и безопасности из-под президентского управления в ведение парламента.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу государства Игоря Додона в попытке «узурпировать власть» после того, как в парламенте зарегистрировали проект закона о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.