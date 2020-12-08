Автор Беловежских соглашений объяснил, почему Украина боится выйти из СНГ

Украина ненавидит Россию, однако из СНГ не выходит, потому что понимает: она сразу потеряет признание своих границ де-юре, заявил автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ Сергей Шахрай.

«В 10-ю статью Соглашения об образовании Содружества Независимых Государств заложили принцип: административные границы бывшего СССР будут признаваться только до тех пор, пока страна остается в Содружестве. Уж как Украина нас ненавидит сейчас! Уже официально объявила нас «агрессором». Однако из СНГ не выходит, потому что понимает – она сразу потеряет тогда признание своих границ де-юре», – заявил Шахрай в интервью газете ВЗГЛЯД.

На вопрос, мог ли Борис Ельцин настоять на принадлежности Крыма России, поставить это жестким условием, Шахрай ответил: «Если бы да кабы!»

«Насколько я помню, ни в Кремле, ни в Беловежье на переговорах не поднимались тогда темы Восточной Украины или Северного Казахстана», – добавил он.

Шахрай отметил, что в 1992 году он написал законопроект о превращении Крыма в совместную свободную экономическую зону: 50 на 50 с Украиной.

«Уже тогда было видно, к чему дело идет – к тому, что у нас из-за Крыма постоянно будут проблемы с Киевом. Кстати говоря, на закате правления Януковича, в декабре 2013 года, Китай принял решение выделить Украине 15 млрд долларов на развитие в Крыму инфраструктуры, транспорта и сельского хозяйства. Может, мое предложение прозвучит фантастично, но я считаю, что эти деньги все же надо получить. Но это можно сделать только под совместной с Украиной эгидой», – заявил проректор МГУ.

По его словам, в таком случае президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин должны объявить особую экономическую зону в Крыму – «развиваем Крым вместе, вместе осваиваем китайские инвестиции и делим пополам доходы, полученные на туризме, на инфраструктуре, экологии».

Напомним, 8 декабря 2020 года отмечается 29-я годовщина с тех пор, как в Беловежской пуще, в резиденции «Вискули», было заключено соглашение о создании Содружества независимых государств. Его подписали Борис Ельцин (РСФСР), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия).

Шахрай, будучи советником президента Ельцина, участвовал в этих переговорах, положивших конец истории СССР.