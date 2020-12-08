Зону «дальневосточного гектара» расширили

Власти расширили зону «дальневосточного гектара» за счет приграничных районов Забайкальского края, сообщили в правительства региона.

В сообщении на сайте правительства края говорится, что «в Ононском и Приаргунском районах открыты новые территории, доступные к предоставлению по программе «Дальневосточный гектар».

Данные о включенных в программу территориях уже внесли в Федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ».

«Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах, ранее находившихся в так называемых «серых зонах», – говорится в релизе.

Отмечается, что департамент государственного имущества и земельных отношений региона совместно с пограничным управлением федеральной службы безопасности России по краю работает над изменением статуса пограничных территорий с «зон нельзя» на «зону использования с особыми условиями».

Это позволит предоставлять территорию с ограничением в использовании.

Ранее были утверждены критерии использования дальневосточного гектара.