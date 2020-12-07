Мэром родного города Зеленского стал кандидат от оппозиции

Представитель украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Константин Павлов победил во втором туре выборов мэра Кривого Рога Днепропетровской области, свидетельствуют данные территориальной избирательной комиссии.

«Больше всего голосов во втором туре мэрских выборов в Кривом Роге набрал Константин Павлов. Его поддержал 97591 избиратель – 56,97%. На втором месте оказался [кандидат от правящей партии «Слуга народа»] Дмитрий Шевчик. За него проголосовали 69369 избирателей», – приводит данные городского территориального избиркома ТАСС. По данным ЦИК Украины, явка на выборах составила 35,14%, сообщил телеканал «Первый городской».

Второй тур выборов мэра Кривого Рога проходил в воскресенье, первый тур состоялся 25 октября. Кривой Рог является родным для президента Украины Владимира Зеленского городом. Там он родился, окончил школу, а после – Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета. Там же начал играть в местной команде КВН, дойдя в итоге до Высшей лиги.

В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в Донбассе. После этого в комитете Госдумы по международным делам предупредили об угрозе эскалации конфликта в Донбассе, отметив несоответствие демонстративного визита Зеленского в Донбасс образу «голубя мира», с которым он шел на выборы.

Напомним, в октябре на Украине состоялись местные выборы, которые стали для партии Зеленского «Слуга народа» колоссальным поражением. Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» впервые вошла в Киевский городской совет. Как свидетельствуют опросы, «Оппозиционная платформа – За жизнь» стала самой популярной партией среди украинцев.