Кличко победил на выборах мэра Киева Партия «Оппозиционная платформа» впервые прошла в Киевсовет 6 ноября 2020, 17:28 Текст: Елизавета Булкина

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» по итогам местных выборов на Украине, прошедших 25 октября, впервые вошла в Киевский городской совет, сообщила глава Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова. «Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» набрала 7,81% голосов», – передает ее слова ТАСС. Напомним, мэр Киева Виталий Кличко победил в первом туре местных выборов, у него 50,52% голосов. 25 октября на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.

