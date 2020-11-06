Украина оказалась в «оранжевой» и «красной» зоне из-за COVID-19 Партия «Оппозиционная платформа» впервые прошла в Киевсовет Кличко победил на выборах мэра Киева 6 ноября 2020, 16:59

Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Мэр Киева Виталий Кличко победил в первом туре местных выборов, у него 50,52% голосов, заявила глава киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова. «Больше всего голосов избирателей в едином одномандатном избирательном округе набрал кандидат на должность городского главы Кличко Виталий Владимирович. Количество голосов, отданных за Кличко Виталия Владимировича, – 365 161, что составляет 50,52%», – цитирует РИА «Новости» Королькову. Напомним, 25 октября на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.

