В Госдуме предупредили об угрозе эскалации конфликта в Донбассе

Демонстративный визит президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс в День вооруженных сил показывает, что в нем мало осталось от образа «голубя мира», с которым он шел на выборы, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Панина напомнила, что в ходе своей избирательной кампании Зеленский собирался предложить альтернативу курсу экс-президента Украины Петра Порошенко, получившего в народе обозначение «армовир» (армия-мова-вира). Этот курс предполагал милитаризацию страны, уничтожение русского языка и канонической церкви на Украине, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы видим, что, по крайней мере, по части «ар» и «мо» Зеленский стремится продолжать прежний курс. Его сегодняшние заявления к Дню вооруженных сил Украины и демонстративный визит на Донбасс показывает, что в нем мало что осталось от образа «голубя мира», с которым он шел на выборы», – сказала парламентарий.

По ее словам, желание Зеленского выглядеть большим «ястребом», чем Порошенко, которого он распекает за «халатность» – «это еще один тревожный симптом нарастающей угрозы эскалации конфликта на Донбассе».

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил зону проведения операции в Донбассе, где встретился с украинскими военными.

Напомним, 1 декабря по инициативе России в Совете Безопасности ООН прошло заседание по «формуле Аррии», посвященное Минским соглашениям по Донбассу. На нее были приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

При этом Украина заявила о том, что будет бойкотировать встречу. «Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны – участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез», – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе в июле.