В Госдуме предупредили об угрозе эскалации конфликта в Донбассе Зеленский посетил передовую в Донбассе 7 декабря 2020, 02:54

Фото: president.gov.ua

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными на передовой в Донбассе, сообщила пресс-служба его офиса. Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский «осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы», поздравил военных с Днем вооруженных сил Украины (отмечается 6 декабря), «вручил им государственные награды и ценные подарки». Зеленский назвал украинских военных «героями» и поблагодарил их. Военные подарили президенту «инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

