В России оценили призыв Кравчука отключить Россию от SWIFT

«Заявления Кравчука – это пустая болтовная. Украина не распоряжается SWIFT, а Запад в условиях экономического кризиса в этом не заинтересован», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Андрей Кортунов. Так он прокомментировал предложение главы украинской делегации на переговорах в Минске Леонида Кравчука отключить Россию от международной системы платежей SWIFT, если до конца 2020 года конфликт в Донбассе не будет урегулирован.

«Во-первых, не Украина распоряжается SWIFT. Грубо говоря, это даже не американская система. Потому технологически отключить Россию от SWIFT можно лишь благодаря координации усилий большого числа игроков», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Во-вторых, отключение России от SWIFT создаст очень серьезные дополнительные риски – политические и финансовые. Такой шаг подорвет надежность системы и неизбежно породит сомнения у других участников сообщества. Например, у Китая. Это, в свою очередь, ускорит поиск альтернативных или параллельных систем международных расчетов, в чем страны Запада не заинтересованы», – пояснил собеседник.

«И если учесть количество проблем в экономике США и Европы, которые связаны с пандемией, мне кажется, что предложение Кравчука особых перспектив не имеет», – подчеркнул Кортунов.

«Кроме того, мы до сих пор наблюдаем довольно двусмысленное отношение украинского правительства к Минским соглашениям. Некоторые политики рассматривают их, как предательство национальных интересов Украины, и выступают за внесение правок в текст документа. Но в таком случае нельзя одновременно призывать Россию к выполнению Минских соглашений и требовать их изменить», – отмечает эксперт.

«Потому, если говорить грубо, заявление Кравчука – это пустая болтовня, демонстрирующая желание наказать Россию, и попытка напомнить о проблеме Донбасса. Да, проблема действительно существует, но предложения Кравчука вряд ли будут иметь практические последствия», – резюмировал Кортунов.

Ранее глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию в качестве санкции можно отключить от международной системы платежей SWIFT, если до конца 2020 года ситуацию в Донбассе не удастся урегулировать.

«Если Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы... я не знаю, какие применить слова», – сказал он, добавив, что «это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам».

Глава украинской делегации заверил, что украинская сторона не собирается «требовать войны», поскольку это не входит в «демократическую философию» Украины. Кравчук отметил, что Киев намерен координировать свои усилия с ЕС и США в отношении России, а к переговорам с представителями ДНР и ЛНР готов только после демилитаризации региона. Он заявил: «Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми».

Напомним, Москву уже пытались запугать возможным отключением от SWIFT. Так, в 2018 году спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что таким может быть ответ на задержание украинских кораблей в Керченском проливе, которые нарушили границу России. В Госдуме сравнили возможное отключение России от SWIFT с выстрелом «не в ногу, а повыше». Подобный шаг ударил бы не только по Москве, но и по всей мировой финансовой системе.

SWIFT – это международная и межбанковская система передачи информации и совершения платежей, основанная в 1973 году. Систему учредили 248 банков из нескольких десятков стран. США угрожали ввести санкции в отношении самой платежной системы SWIFT, в случае если она будет оказывать услуги тем, кто находится под санкциями. В SWIFT не испугались западных санкций.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД