SWIFT не испугался западных санкций против России

Система передачи финансовых сообщений SWIFT не собирается отключать Россию из-за наложения санкций со стороны западных стран.

Гендиректор Готфрид Лайбрандт заявил, что SWIFT – нейтральная организация, сообщает «Ведомости» со ссылкой на источники.

Позиция SWIFT очень последовательная, отметил представитель России в совете директоров SWIFT Эдди Астанин.

«Это вызывает глубокое уважение со стороны сообщества. Ранее в 2014 году, а также в марте этого года SWIFT делал официальные заявления, которые исчерпывающе отвечают на этот вопрос (об отключении России от системы). SWIFT не будет отвечать на попытки давления и призывы отключить финансовые институты от своей сети», – отметил Астанин.

Во вторник сообщалось, что Кремль и российское правительство готовятся к тому, что Вашингтон в процессе введения новых санкций может пойти по самому жесткому сценарию и ввести ограничения против госдолга России, а также отключить страну от SWIFT.

В воскресенье американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты в понедельник готовятся ввести новые санкции против России из-за Сирии. Однако минфин США и Белый дом не подтвердили заявление Хейли.

Вопрос об отключении России от SWIFT возник в 2014 году, когда система получила требования об отключении от системы отдельных пользователей или целых стран.