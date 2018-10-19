Волкер угрожает России отключением от системы SWIFT

Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе, сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Люди называют это «ядерной» опцией. Это приведет к издержкам для всех участников. Большим издержкам для России, но и большим издержкам для союзников», – приводит слова Волкера «Голос Америки».

Он напомнил, что SWIFT регулируется законами Бельгии и ускоряет международные транзакции, отправляя платежные поручения финансовым институтам в разных странах.

Россию, по словам Волкера, могут отключить от SWIFT из-за инцидента в Керченском проливе.

«В конечном итоге мы должны сохранять возможность такого варианта, потому что мы не можем и дальше смотреть, как Россия предпринимает новые агрессивные шаги в отношении соседей, такие как этот», – заявил он.

Между тем еще в ноябре Соединенные Штаты пригрозили ввести санкции в отношении самой платежной системы SWIFT, в случае если она будет оказывать услуги тем, кто находится под санкциями.

В августе Германия предложила создать европейский аналог платежной системы. Эту идею поддержали в Центробанке России.

SWIFT – это международная и межбанковская система передачи информации и совершения платежей, основанная в 1973 году. Систему учредили 248 банков из нескольких десятков стран.