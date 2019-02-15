В Госдуме сравнили возможное отключение России от SWIFT с выстрелом «не в ногу, а повыше»

Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT ударило бы не только по Москве, но и по всей мировой финансовой системе, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Те санкции, которые сейчас принимаются в отношении России – они неэффективны, больше имеют политический оттенок. Они создают негативную атмосферу вокруг российско-американских отношений – и все», – считает глава комитета Госдумы по финрынку, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что с точки зрения экономики товарооборот между Россией и США растет темпами более 20%, таким образом экономические интересы перевешивают политический негатив. Аксаков считает, что в свете этого, действительно, гораздо более эффективной мерой было бы отключение России от SWIFT. Однако это ударило бы не только по Москве, но и по всей мировой финансовой системе.

Депутат пояснил, что финансовые операции в связи с поставками российского газа и других товаров обслуживаются через эту систему. «Очевидно, что такое решение ударило бы по Европе и по самому SWIFT – Европа бы уже переключилась на свою автономную систему. Это уже был бы выстрел не в ногу, а повыше. Другие меры уже отыграны и особого смысла не имеют», – заключил он.

Между тем, в декабре спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе.

Также в ноябре Соединенные Штаты пригрозили ввести санкции в отношении самой платежной системы SWIFT, в случае если она будет оказывать услуги тем, кто находится под санкциями.

SWIFT – это международная и межбанковская система передачи информации и совершения платежей, основанная в 1973 году. Систему учредили 248 банков из нескольких десятков стран.