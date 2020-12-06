Украина в переговорах по Донбассу перешла к пустым угрозам в адрес России

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6 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением, не считаясь даже с собственной жизнью, отстаивать свои убеждения. Подробности...
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На войну вакцин отправят туристов

Москва уже начала процесс признания вакцины «Спутник V» на Западе Наталия Федосенко/ТАСС
Евросоюз дискриминационными методами затягивает сертификацию российской вакцины «Спутник V» – якобы не предоставлены необходимые документы. Эксперты уверены: Запад будет не только максимально долго закрывать рынок российской вакцине, но и постарается найти способ заставить россиян прививаться своим препаратом. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    Украина в переговорах по Донбассу перешла к пустым угрозам в адрес России

    Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT из-за Донбасса    6 декабря 2020, 16:36
    Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
    Текст: Алексей Нечаев

    Леонид Кравчук заявил о намерении Украины «просить и требовать» у Запада отключения России от международной системы платежей SWIFT, если до Нового года конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Это не первый подобный призыв, звучащий в контексте украинского кризиса, однако ранее дальше угроз дело не заходило. Удастся ли Киеву добиться желаемого результата на этот раз?

    Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию в качестве санкции можно отключить от международной системы платежей SWIFT в случае, если до конца 2020 года ситуацию в регионе не удастся урегулировать.

    Начало 2021 года, по его мнению, ознаменует собой «новый стандарт понимания ситуации» Киевом, «поиск новых влияний» и «предложений относительно давления» на Россию. «Это могут быть, скажем, санкции, которые называются «международная расчетная система». Украина «будет это просить и требовать этого», как и «других санкций», – сказал Кравчук в эфире канала «Украина 24».

    «Если Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы... я не знаю, какие применить слова», – отметил он, добавив, что «это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам».

    SWIFT – это международная и межбанковская система передачи информации и совершения платежей, основанная в 1973 году в Бельгии. Систему учредили 248 банков из нескольких десятков стран. Сейчас к ней подключены более 11 тыс. крупнейших организаций примерно в 200 государствах мира. США угрожали ввести санкции в отношении самой платежной системы, в случае если она будет оказывать услуги тем, кто находится под санкциями. Правда, в SWIFT западных санкций не испугались.

    Москву также пытались запугать возможным отключением от SWIFT. Например, в 2014 году Европарламент предложил ЕС пойти на такой шаг, однако Брюссель не стал этого делать. Позже, в 2018 году, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступил с аналогичной идеей, но должной реакции она не возымела. В Госдуме тогда сравнили возможное отключение России от SWIFT с выстрелом «не в ногу, а повыше», а сейчас и вовсе считают откровенным «хайпом».

    Также за последние годы в России создана и успешно функционирует собственная платежная система «Мир». Это позволяет спокойно реагировать на любые потенциальные финансовые угрозы со стороны Запада, считают эксперты. 

    Что касается переговорного процесса по Донбассу, то Кравчуку и его команде удалось завести его в тупик. В конце ноября полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом, а недавно предложенный Украиной план действий по урегулированию конфликта противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.

    Кравчук, в свою очередь, угрожал «самостоятельным решением вопроса Донбасса в случае, если Россия выйдет из Минских соглашений». Подобные заявления встревожили представителя ОБСЕ Хайди Грау, а Грызлов призвал Кравчука «думать, прежде чем делать такие заявления».

    При этом в пятницу вооруженные силы Украины активизировали обстрелы в Донбассе и применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. По мнению источников газеты ВЗГЛЯД в правительстве ДНР, действия украинских силовиков могли быть вызваны участием делегаций Донецка и Луганска в неформальном заседании Совета Безопасности ООН, где представителям Донбасса удалось донести свою позицию до половины мира.

    «Теперь Кравчук делает очередное радикальное заявление, которое ставит под вопрос его адекватность. Очевидно, что он не в состоянии реализовать свои угрозы. Учитывая буквально фейерверк его разномастных выступлений, он перестает быть переговорщиком, с которым можно о чем-либо договориться», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

    «Больше того, когда Кравчук озвучивает какие-то дедлайны и конечные сроки – это ровным счетом ничего не значит. 2 января 2021 года Леонид Макарович может обозначить новый дедлайн, и что тогда?» – задается вопросом собеседник. По его словам, все это демонстрирует «зависимость Украины от внешнего управления» и упование официального Киева на западных партнеров.

    «Заявление Кравчука – это пустая болтовня,

    – соглашается с Мирошником генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. – Во-первых, не Украина распоряжается SWIFT. Это даже не американская система. Потому технологически отключить Россию от SWIFT можно лишь благодаря координации усилий большого числа игроков».

    «Во-вторых, отключение России от SWIFT создаст очень серьезные дополнительные риски – политические и финансовые. Такой шаг подорвет надежность системы и неизбежно породит сомнения у других участников сообщества. Например, у Китая. Это, в свою очередь, ускорит поиск альтернативных или параллельных систем международных расчетов, в чем страны Запада не заинтересованы», – пояснил собеседник.

    «Если учесть количество проблем в экономике США и Европы, которые связаны с пандемией, мне кажется, что предложение Кравчука особых перспектив не имеет», – подчеркнул Кортунов.

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    «Кроме того, мы до сих пор наблюдаем довольно двусмысленное отношение украинского правительства к Минским соглашениям. Некоторые политики рассматривают их, как предательство национальных интересов Украины, и выступают за внесение правок в текст документа. Но в таком случае нельзя одновременно призывать Россию к выполнению Минских соглашений и требовать их изменить», – отмечает эксперт.

    «Потому заявление Кравчука – это, повторюсь, пустая болтовня, желание наказать Россию и попытка напомнить о проблеме Донбасса. Да, проблема действительно существует, но предложения Кравчука вряд ли будут иметь практические последствия», – резюмировал Кортунов.

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