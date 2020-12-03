В ЛНР рассказали об итогах встречи в Совбезе ООН

«Участие ДНР и ЛНР в заседании – большая дипломатическая победа. У нас впервые появилась возможность на самом высоком уровне разрушить монополию Украины на интерпретацию событий в Донбассе», – заявил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал встречу в Совете Безопасности ООН по «формуле Аррии» с участием ЛНР и ДНР, которую бойкотировала украинская сторона.

«Встреча в Совбезе ООН – из ряда вон выходящее событие. ЛНР и ДНР впервые были представлены на такой высокой площадке и имели возможность отвечать на вопросы, слышать комментарии, доносить свою точку зрения о конфликте в Донбассе», – рассказал советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник. Он напомнил, что из пяти постоянных членов СБ ООН на встрече присутствовали Россия и Китай, а среди непостоянных членов из десяти делегаций участвовали семь, что является «очень неплохой представленностью государств».

По мнению собеседника, встреча стала первым шагом к «разрушению монополии Украины на интерпретацию событий в Донбассе». «Еще более важным эпизодом стало бойкотирование заседания Украиной, что означает уклонение от прямого диалога. В результате у многих стран возникли сомнения в готовности Украины к конструктивному решению конфликта и в возможности доверять ее версии событий», – отметил он.

Мирошник также считает показательным отказ Франции и Германии от участия в заседании. «Взяв на себя функции посредников, они дали понять, что не могут их исполнять. Они заняли сторону Украины и больше не способны находиться над схваткой. Теперь любые другие государства, оказавшиеся в подобной ситуации, должны хорошо подумать, прежде чем согласиться на посреднические услуги Франции и Германии», – подчеркнул он.

Собеседник назвал встречу в СБ ООН «крупной дипломатической победой» ЛНР и ДНР. «Это отличное начало, отличный старт на очень высоком уровне. Теперь к урегулированию процесса должны быть привлечены и другие, более беспристрастные силы, которые будут руководствоваться прежде всего стремлением к прекращению кровопролития», – заключил Мирошник.

Напомним, в среду по инициативе России в Совете Безопасности ООН прошло заседание по «формуле Аррии», посвященное Минским соглашениям по Донбассу. На нее были приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

При этом Украина заявила о том, что будет бойкотировать встречу. «Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны – участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез», – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба агентству «Укринформ».

Отказ Франции и Германии от участия в неформальной встрече СБ ООН стал поводом для сомнений в целесообразности новых «нормандских» саммитов со стороны постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

«То, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в решении украинского кризиса. Они больше заботятся о том, как покрывать украинские власти», – сказал Небензя в ходе встречи.

По мнению участника заседания в качестве эксперта директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, ЛНР и ДНР удалось «прорвать дипломатическую блокаду».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД