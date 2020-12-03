Погребинский: Позицию ЛНР и ДНР услышало полмира

«Впервые голоса ЛНР и ДНР прозвучали на самой высокой площадке в мире. Это прорыв информационной блокады», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя участие представителей Донецкой и Луганской народных республик в неформальной встрече в Совбезе ООН.

«Главный результат этой встречи в том, что впервые на таком высоком уровне были выслушаны представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как это у нас называется. Более высокой площадки в мире не существует. Это по определению прорыв дипломатической блокады», – отметил участник заседания в качестве эксперта, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Хотя позицию ДНР и ЛНР услышали всего 17 стран, но присутствие Китая, Индии, Вьетнама и Индонезии уже дает возможность говорить о том, что на встрече было представлено больше половины мира. И они услышали позицию самопровозглашенных республик», – подчеркнул собеседник.

Политолог добавил, что мнения спикеров «все внимательно слушали, даже те, кто не пришел». К сожалению, добавил он, не была услышана официальная позиция украинского руководства из-за решения Киева бойкотировать заседание. «Им надо было приходить», – считает эксперт.

Выступая на мероприятии в качестве эксперта, Михаил Погребинский попытался объяснить, в чем, на его взгляд, заключаются причины сложившейся ситуации в Донбассе. «Я критически высказался по поводу позиции Франции и Германии. Как бы хорошо они ни понимали причины отсутствия продвижения к разрешению конфликта в регионе, их позиция зафиксирована – при всех обстоятельствах виновата Россия. И они находят для этого свои аргументы», – посетовал собеседник.

Напомним, Совет Безопасности (СБ) ООН по инициативе России в среду провел встречу по ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР. Заседание прошло по так называемой формуле Арриа, то есть носило неформальный характер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона будет бойкотировать встречу Совета Безопасности ООН, в которой будут принимать участие представители Донецкой и Луганской народных республик.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что Россия шокирована «попытками наших французских и германских коллег, участников «нормандского формата», бойкотировать данную встречу под смешным предлогом, что ее формат не соответствует «нормандскому формату».

По его словам, позиция Франции и Германии по неформальной встрече СБ ООН поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов «нормандского формата».

США, Великобритания и Эстония выпустили совместное заявление, в котором обвинили Россию «в явной попытке представить ложную и вводящую в заблуждение версию конфликта на востоке Украины», сообщает официальный сайт миссии США при ООН.

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