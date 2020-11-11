«Оппозиционная платформа – За жизнь» стала самой популярной среди украинцев

Если бы выборы на Украине проходили сейчас, то первое место в рейтинге партий заняла бы «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если бы выборы в Верховную раду проходили в ближашие выходные, за ОПЗЖ проголосовали бы 22,1% респондентов. Партию «Европейская солидарность» готовы поддержать 19,3% опрошенных граждан Украины. На третьем месте – «Слуга народа» (18,7%), говорится в сообщении на сайте института.

Далее в рейтинге идет партия «Батькивщина» (9,3%), «Сила и честь» (6,6%) и Радикальная партия (5,4%).

Напомним, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» по итогам местных выборов на Украине, прошедших 25 октября, впервые вошла в Киевский городской совет. 25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров городов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента.