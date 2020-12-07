Доля российских компаний среди крупнейших производителей оружия резко снизилась

Доля российских компаний, работающих в сфере продажи вооружения и военных услуг, снизилась с 8,6% до 3,9% в 2019 году, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В докладе анализировался доход 25 крупнейших компаний мира из сферы продажи оружия. В топ вошли российские «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная корпорация», чьи доходы сократились совокупно на 634 млн долларов, следует из текста документа.

Исследователь SIPRI Александра Куимова отметила, что «конкуренция на внутреннем рынке и сокращение государственных расходов на модернизацию флота были двумя основными вызовами для Объединенной судостроительной корпорации в 2019 году».

Старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан заявил, что у российских и китайских военно-промышленных компаний «ограниченное международное присутствие», так как «санкции против российских компаний и установленные правительствами ограничения на приобретения китайскими фирмами, похоже, сыграли роль в ограничении глобального присутствия китайских и российских компаний».

В целом объем продаж в 2019 году достиг 361 млрд долларов, что на 8,5% больше, чем в 2018 году. Пять крупнейших военно-промышленные компании мира находятся в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.

На долю 12 американских компаний приходится 61% всех продаж 25 крупнейших производителей, Китай занимает второе место с 16%, еще 18% приходится на долю шести западноевропейских компаний.

При этом наибольший процентный рост годового объема продаж оружия – 105% – наблюдался у французского производителя Dassault Aviation Group.

«Резкий рост экспортных поставок боевых самолетов Rafale впервые вывел Dassault Aviation в число 25 ведущих военно-промышленных компаний», – сказала директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Люси Беро-Судро.

Вместе с тем впервые ближневосточная организаций вошла в топ-25 рейтинга: компания EDGE, базирующаяся в ОАЭ, была создана в 2019 году после слияния более 25 небольших компаний. EDGE заняла 22-е место, и на ее долю приходилось 1,3% от общего объема продаж оружия.

При этом ранее в SIPRI сообщали, что в 2019 году Россия вышла на четвертую позицию среди государств, тратящих больше всех на военные нужды – ее военные расходы выросли на 4,5% (до 65,1 млрд долларов, или 3,9% ВВП). В 2018 году Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров с наибольшими военными расходами.