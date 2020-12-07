Доля российских компаний среди крупнейших производителей оружия резко снизилась

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7 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 10:12  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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США подбивают курильчан на продажу Родины

В США решили официально считать родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии Сергей Красноухов/ТАСС
Госдепартамент США потребовал от жителей российских Курильских островов считать себя японцами, в противном случае их не пустят на американскую землю. В МИД РФ уже назвали эти визовые правила поддержкой реваншизма, но в них можно найти и источник вдохновения для того, чтобы по-новому подчеркнуть суверенитет над своими землями от Крыма до Курил. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением, не считаясь даже с собственной жизнью, отстаивать свои убеждения. Подробности...
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Украина в переговорах по Донбассу перешла к пустым угрозам в адрес России

Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT из-за Донбасса Евгений Котенко/РИА Новости
Леонид Кравчук заявил о намерении Украины «просить и требовать» у Запада отключения России от международной системы платежей SWIFT, если до Нового года конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Это не первый подобный призыв, звучащий в контексте украинского кризиса, однако ранее дальше угроз дело не заходило. Удастся ли Киеву добиться желаемого результата на этот раз? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Трикстер – единственный двигатель прогресса

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Что общего между Христом, Колобком, Дон Кихотом, Швейком, Коровьевым и Жириновским? Не каждому трикстеру суждено пройти трагический путь: судьбы их абсолютно разные, но функция – одна. «Мы ждем перемен», – кричат люди, уже искушенные трикстерским соблазном. Подробности...

Всех великих убили женщины

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пора систематизировать разрушающее воздействие на мировую культуру такого понятия, как «муза» художника. Судим по результатам. Подробности...
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Слухи о смерти литературы верны, но преждевременны

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Технологии развиваются в таком направлении и такими темпами, что слепить фильм, где у тебя будут играть, как настоящие, Аль Пачино и даже Данила Козловский, скоро будет проще, чем придумать для них достойную историю. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 13 комментариев

Чубайс как «смутное время» России

Обсуждение: 7 комментариев

Запад «продал и предал» Грузию

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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    Доля российских компаний среди крупнейших производителей оружия резко снизилась

    7 декабря 2020, 09:45

    Текст: Наталья Ануфриева

    Доля российских компаний, работающих в сфере продажи вооружения и военных услуг, снизилась с 8,6% до 3,9% в 2019 году, следует из доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

    В докладе анализировался доход 25 крупнейших компаний мира из сферы продажи оружия. В топ вошли российские «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная корпорация», чьи доходы сократились совокупно на 634 млн долларов, следует из текста документа.

    Исследователь SIPRI Александра Куимова отметила, что «конкуренция на внутреннем рынке и сокращение государственных расходов на модернизацию флота были двумя основными вызовами для Объединенной судостроительной корпорации в 2019 году».

    Старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан заявил, что у российских и китайских военно-промышленных компаний «ограниченное международное присутствие», так как «санкции против российских компаний и установленные правительствами ограничения на приобретения китайскими фирмами, похоже, сыграли роль в ограничении глобального присутствия китайских и российских компаний».

    В целом объем продаж в 2019 году достиг 361 млрд долларов, что на 8,5% больше, чем в 2018 году. Пять крупнейших военно-промышленные компании мира находятся в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.

    На долю 12 американских компаний приходится 61% всех продаж 25 крупнейших производителей, Китай занимает второе место с 16%, еще 18% приходится на долю шести западноевропейских компаний.

    При этом наибольший процентный рост годового объема продаж оружия – 105% – наблюдался у французского производителя Dassault Aviation Group.

    «Резкий рост экспортных поставок боевых самолетов Rafale впервые вывел Dassault Aviation в число 25 ведущих военно-промышленных компаний», – сказала директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Люси Беро-Судро.

    Вместе с тем впервые ближневосточная организаций вошла в топ-25 рейтинга: компания EDGE, базирующаяся в ОАЭ, была создана в 2019 году после слияния более 25 небольших компаний. EDGE заняла 22-е место, и на ее долю приходилось 1,3% от общего объема продаж оружия.

    При этом ранее в SIPRI сообщали, что в 2019 году Россия вышла на четвертую позицию среди государств, тратящих больше всех на военные нужды – ее военные расходы выросли на 4,5% (до 65,1 млрд долларов, или 3,9% ВВП). В 2018 году Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров с наибольшими военными расходами.


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