США решили ввести новые санкции против Китая

Власти США планируют ввести санкции в отношении ряда чиновников Китая из-за дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга, сообщили СМИ.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, до 14 человек, включая членов Всекитайского собрания народных представителей и Коммунистической партии Китая, войдут в санкционный список США. Сообщается, что США могут объявить о введении санкций уже в понедельник, хотя объявление может произойти и позже на неделе, передает РИА «Новости».

Санкции против китайских официальных лиц будут носит прежде всего финансовый характер, среди штрафных мер указаны аресты активов. По словам источника агентства, в санкционный список будут включены представители властей как из Гонконга, так и из материковой части Китая.

Тем временем Главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот Китая и США с января по ноябрь включительно вырос в годовом исчислении на 5,8%, составив 524,28 млрд долларов. Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 5,7%, до 405,82 млрд долларов. Импорт американской продукции повысился на 6,1%, до 118,46 млрд долларов, передает ТАСС.

Положительное сальдо Китая за 11 месяцев составило 287,36 млрд долларов, увеличившись на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В 2019 году китайско-американский товарооборот достиг 541,2 млрд долларов, сократившись на 14,6%. Экспорт из Китая в США упал на 12,5% (до 418,5 млрд долларов), поток товаров и услуг в обратном направлении снизился на 20,9% (до 122,7 млрд долларов). Отрицательное сальдо Соединенных Штатов составило около 295,8 млрд долларов, уменьшившись на 8,6%.

В ноябре президент США Дональд Трамп подписал указ о введении запрета на американские инвестиции в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. В тот же день Китай поздравил кандидата от демократов Джозефа Байдена с «победой» на американских президентских выборах. В ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая сообщалось, что Китай в ближайшем будущем намерен создавать ядерное оружие, которое не будет уступать образцам, находящимся в разработке в США и России. Трамп призвал США перестать полагаться на Китай.

В ноябре парламент Китая принял резолюцию, в соответствии с которой патриотизм является обязательным требованием ко всем членам Законодательного совета Гонконга. После этого власти Гонконга отстранили четырех оппозиционных законодателей.

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