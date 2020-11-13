Трамп запретил покупать ценные бумаги связанных с военными Китая компаний

Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американцам и компаниям из США покупать ценные бумаги фирм, связанных, по мнению Вашингтона, с китайскими военными.

С 11 января запрещаются любые операции с ценными бумагами таких компаний. В частности, запрет касается составленного Пентагоном списка – в него включены около 30 фирм, в том числе Huawei. Трамп заявил, что Китай «использует американский капитал для получения ресурсов и создания возможностей для разработки и модернизации своих военного, разведывательного и других связанных с безопасностью аппаратов». Это, по мнению президента США, дает Пекину возможность «представлять угрозу» для Соединенных Штатов. Отмечается, что речь идет, к примеру, о разработке Китаем «оружия массового уничтожения, современных неядерных видов вооружений», а также о «злонамеренных действиях против США и их жителей в киберпространстве».

Китай, как заявил Трамп, из-за «слияния военной и гражданской отраслей» вынуждает «китайские гражданские компании поддерживать военную и разведывательную деятельность». В результате компании, «якобы оставаясь частными и гражданскими, напрямую поддерживают военную, разведывательную и связанную с обеспечением безопасности системы». При этом они «привлекают капитал, продавая ценные бумаги инвесторам из США», передает ТАСС.

Напомним, в ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая сообщалось, что Китай в ближайшем будущем намерен создавать ядерное оружие, которое не будет уступать образцам, находящимся в разработке в США и России. Трамп призвал США перестать полагаться на Китай.