Трамп призвал США перестать полагаться на Китай

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен укрепить лидерство Америки в мире, перестать полагаться на Китай и сохранять лидерство на рынке энергоносителей. Об этом он заявил, обращаясь к членам Экономического клуба Нью-Йорка.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы Америка была на первом месте, точно так же как другие страны ставят на первое место свои интересы. Мы поставим Америку на первое место, мы превратим Америку в сверхдержаву в сфере промышленного производства и раз и навсегда прекратим полагаться на Китай. Мы добьемся того, чтобы Америка оставалась крупнейшим в мире поставщиком энергоносителей», – передает ТАСС его слова.

Трамп добавил, что администрация под его руководством будет предпринимать меры для быстрого восстановления экономики после пандемии коронавируса.

«Мы обеспечим население безопасной и эффективной вакциной, мы создадим 10 млн новых рабочих мест в первые десять месяцев 2021 года», – сказал он.

При этом Трамп добавил, что будет проведено сокращение налогов для среднего класса и будут отменены правила, которые мешают развитию мелкого бизнеса.

«Мы сохраним налогообложение на низком уровне и будем добиваться того, чтобы рабочие места возвращались в Америку. Мы введем высокие тарифы в отношении любой компании, которая выводит рабочие места за рубеж и добьемся более честных и взаимовыгодных соглашений в области торговли», – пообещал президент США.

Также он подчеркнул, что людям будет обеспечено справедливое и достойное будущее.

«Мы будем защищать наши ценности и наши принципы и тот образ жизни, который мы ценим и, руководствуясь этими вечными принципами, мы сделаем будущий год величайшим годом в истории нашей страны», – сказал он.

Кроме того, Трамп заметил, что победа демократов на предстоящих 3 ноября выборах может привести к тому, что Китай «будет владеть США».

«Китай стал источником пандемии коронавируса, и только моя администрация способна призвать их к ответу. И если эта администрация, если я не буду переизбран, то недолгое время спустя – в считанные дни – Китай будет владеть Соединенными Штатами, могу вам об этом сказать», – заключил он.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали этот век «веком американо-китайского противостояния». Предполагается, что дело не в мести за распространение коронавируса и даже не в защите американских производителей. Дело в том, что КНР стала восприниматься американской элитой как прямая угроза безопасности и глобальному лидерству США. Причем угроза, которую невозможно остановить инструментами глобализации и либерального миропорядка.