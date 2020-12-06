Собянин заявил о планах вакцинировать от COVID-19 до 7 млн москвичей

В перспективе в Москве планируется вакцинировать от коронавируса порядка 6-7 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы должны вакцинировать на всю перспективу 6-7 млн человек, и сразу такую машину не раскрутишь. Поэтому необходимо постепенно раскручивать, заходить, отрабатывать механизм и цифровой записи, и логистику движения холодовой цепи – доставку, хранение», – передает слова Собянина РИА «Новости».

Мэр столицы отметил, что клиники из плановой помощи в Москве не выводят. «Но те резервные госпитали, которые мы создали, мы увеличиваем их мощности. И технологические, и медицинские возможности», – сказал Собянин.

Электронная запись на вакцинацию от коронавируса началась в российской столице в пятницу, всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов. Прививочные пункты по вакцинации заработают в Москве с 5 декабря. На прививку от COVID-19 в Москве за пять часов записались 5 тыс. человек.