Соединенным Штатам предсказали 500 тыс. жертв COVID-19 даже при вакцинации

Даже если в США провести массовую вакцинацию населения, число жертв коронавируса в стране к апрелю может превысить 500 тыс. человек, говорится в прогнозе Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон.

Ученые считают, что даже в случае одобрения и широкого распространения вакцины к 1 апреля из-за коронавируса могут умереть 539 тыс. человек. Пик смертности ожидается в январе – свыше 3 тыс. человек в сутки. Только в апреле «вакцинация начнет давать свои результаты», передает ТАСС со ссылкой на CNBC.

Напомним, как сообщает Университет Джонса Хопкинса, в стране выявлено свыше 14,42 млн случаев коронавируса, умерли 279 629 человек. США занимают первое место в мире по обоим показателям.