Китайский космический аппарат совершил стыковку на «трассе Кондратюка»

Образцы лунного грунта перегрузили на возвращаемый модуль китайского космического аппарата «Чанъэ-5», говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны.

Модуль для взлета успешно состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями в 5.42 (00.42 мск), а в 6.12 (1.12 мск) – перегрузил образцы грунта на возвращаемый модель. Взлетный модуль вышел на орбиту, а возвращаемый и орбитальный приближались к нему. Стыковку завершили методом «захвата». В сообщении подчеркивается, что это первое в истории Китая успешное проведение стыковки на «трассе Кондратюка».

Теперь орбитальный и возвращаемый модули отстыкуются и будут ждать возможности вернуться на Землю. При благоприятных условиях они разделятся, орбитальный модуль должен сгореть в атмосфере, а возвращаемый – приземлиться, передает РИА «Новости».

Советский ученый Юрий Кондратюк (Александр Шаргей) в начале XX века рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне («трасса Кондратюка»), его расчеты были использованы НАСА в лунной программе «Аполлон».

23 ноября китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. 1 декабря Китай объявил об успешной посадке зонда на Луне. На следующий день после посадки китайский зонд приступил к сбору образцов грунта, а в 3 декабря завершил его.