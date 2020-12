Суд арестовал выбросившую младенца с 13-го этажа женщину в Москве В Британии психиатр попал под дисциплинарные меры за критику гендерных клиник 5 декабря 2020, 19:31 Текст: Ксения Панькова

Британский психиатр Дэвид Белл, предупредивший о пагубном воздействии гендерных клиник на здоровье детей, попал под дисциплинарное взыскание, пишет The Times. Как сообщает издание, в 2018 году Белл составил отчет для здравоохранительного фонда Tavistok and Portman, в котором попросил прекратить экспериментальные врачебные практики в отношении детей, пожелавших сменить пол, до выяснения возможных побочных эффектов. Отчет содержал свидетельства десяти медицинских сотрудников, сообщивших о том, что детям ускоренно выписывали блокираторы пубертата и гормоны, недостаточно разобравшись в каждом отдельном случае. В отчете говорилось, что экспериментальные лекарства выписывались под давлением трансгендерных объединений, а клиника GIDS в Лондоне не подходит для своих целей, передает ИноТВ. «GIDSв том виде, в котором она функционирует сейчас, не соответствует своей цели. Нужды детей не соблюдаются в должной мере, из-за чего некоторые из них будут жить с вредными последствиями», – приводит издание отрывок из отчета Белла. Как пишет The Times, на этой неделе суд Британии постановил приостановить проведение экспериментальных практик. Судьи отметили, что дети не имели возможности дать согласие на прием экспериментальных медикаментов, способных в дальнейшем привести к бесплодию и сексуальной дисфункции. Отмечается, что психиатр теперь подлежит дисциплинарному взысканию. Фонд Tavistok and Portman отказался объяснять причины взыскания. Один из бывших членов фонда Маркус Эванс заявил, что случай с Беллом – это все что нужно знать о недопущении расхождения во мнениях. По словам Эванса, фонд хотел спустить отчет Белла «на тормозах»: вместо того, чтобы воспринять отчет всерьез, фонд опубликовал заметку на своем сайте, в которой усомнился в квалификации Белла. Как отмечает Эванс, такое отношение стало причиной его увольнения. Ранее сообщалось, что одно из древнейших деревьев в британском Уэльсе, растущее в небольшой деревне недалеко от Брекона, сменило пол на женский.