Маневры трубоукладчиков «Северного потока – 2» получили объяснение

Эксперты прокомментировали выход трубоукладочного кранового судна «Фортуна», которое могут использовать для достройки «Северного потока – 2», из порта Висмар для отправки в порт Росток.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что «Академику Черскому» предстоит провести работы на стыке немецкого и датского участков газопровода, передает «Московский комсомолец».

«В целом ситуация остается неопределенной, и последние перемещения российского трубоукладчика не дают понять в полной мере, начинается достройка «Северного потока-2» или нет. Сейчас речь идет о коротком отрезке в 2,6 километра по немецкой акватории, за который, вероятно, возьмется «Фортуна», – полагает специалист.

По его словам, основной участок строительства длиной 147 километров будут прокладывать уже в датской акватории, к юго-востоку от острова Борнхольм.

«Возможно, после нынешнего этапа работ «Академик Черский» возьмется за датский участок. Главное сейчас для трубоукладчиков – приступить к делу», – подытожил Юшков.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что новому маневру «Академика Черского», который направился к берегам Германии, пока не стоит придавать большого значения.

«Вполне вероятно, что судно выйдет на достройку на мелководье, но этот эпизод незначителен на фоне общих перспектив проекта», – отметил Деев.

По его словам, после достройки «Северного потока – 2» он может столкнуться со сложностями из-за американских санкций.

«В частности, у связанных с данным проектом судов возникнут очевидные сложности с сертификацией. Удастся ли их преодолеть или обойти, непонятно», – сказал Деев.

Ранее в навигационном предупреждении, распространенном Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ, говорилось, что заниматься прокладкой труб для газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии будет якорный трубоукладчик «Фортуна». Отмечалось, что «Фортуна» пришвартовано у германского города Висмар в Балтийском море.

Напомним, власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции.

В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2 может быть достроен к лету 2021 года.

В Кремле подчеркивали, что новые санкции США против «Северного потока – 2» являются частью несправедливой рейдерской конкуренции.