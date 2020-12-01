Немецкие власти согласовали дату начала строительства «Северного потока – 2»

Немецкое федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) сообщило, что строительство «Северного потока – 2» согласовано на декабрь 2020 года.

«Работы согласованы на декабрь. Для работ в январе-апреле необходимо закончить процедуру согласования изменений (в общее разрешение на проведение работ)», – сказала РИА «Новости» заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд.

Она также подтвердила, что работы по строительству разрешили начать с 5 декабря. По данным ведомства, трубоукладочные работы будет вести судно «Академик Черский», сказала Мансфельд.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что достройку «Северного потока – 2» намерены начать в начале декабря. В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2 может быть достроен к лету 2021 года.