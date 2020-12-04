Выбросившая ребенка подруги с 13-го этажа женщина объяснила свой поступок

Женщина, выбросившая из окна 13-го этажа грудного ребенка своей подруги, оправдала свой поступок эмоциями. По ее словам, она не хотела убивать младенца.

«Я не хотела это делать. Все произошло на эмоциях», – цитирует женщину «Комсомольская правда».

Как отмечается в сообщении, сейчас она задержана и уже признала свою вину. Также уточняется, что женщина беременна. Известно, что она из неблагополучной семьи и несколько лет состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Напомним, инцидент произошел в пятницу в Новой Москве. В результате падения ребенок получил смертельные травмы.

В ноябре мужчина выбросил из окна мальчика-инвалида в Петербурге.