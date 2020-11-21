Мужчина выбросил из окна мальчика-инвалида в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, подозреваемого в том, что он выбросил из окна мальчика-инвалида, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) Санкт-Петербурга.

Мужчина, находясь в квартире у своей знакомой, взял на руки ее сына, имеющего инвалидность, и сбросил его с высоты третьего этажа, сказано на сайте ведомства.

Уточняется, что мальчик остался жив, ему была оказана медицинская помощь. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».

Ранее в Саратове арестовали женщину, выбросившую из окна своих дочерей, а в Ставропольском крае 18-летняя девушка родила ребенка у себя дома, после чего выбросила его в окно.