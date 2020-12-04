Женщина выкинула с 13-го этажа грудного ребенка подруги в Новой Москве

Женщина выкинула из окна квартиры жилого дома в Новой Москве грудного ребенка своей подруги, ребенок погиб, сообщила представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова.

«В квартире находилась мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, выкинула ребенка из окна. Он получил смертельные травмы», – передает ТАСС слова Ивановой. Причины такого поступка устанавливаются, на месте работают следователи СК.

Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»). В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина выкинула ребенка с 13-го этажа.

В ноябре мужчина выбросил из окна мальчика-инвалида в Петербурге.