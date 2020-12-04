В Бразилии ограбили третий банк за неделю

В Бразилии вооруженные преступники провели за неделю три вооруженных налета на банки, сообщают местные СМИ: последний прошел в бразильском муниципалитете Белфорд-Рошу в штате Рио-де-Жанейро.

Бандиты применили взрывчатку для проникновения внутрь отделения банка и вскрытия банковских ячеек, передает ТАСС со ссылкой на бразильский телеканал Globo.

На месте преступления работают саперы, по версии правоохранителей, некоторые помещения преступники заминировали. Также подозреваемые по дороге, ведущей к банку, раскидали гвозди, чтобы затруднить преследование. На другом участке они перекрыли дорогу при помощи нескольких автомобилей. Через некоторое время эти машины подожгли.

На данный момент задержан один из подозреваемых.

До это в бразильской Крисиуме около 30 вооруженных бандитов совершили налет на отделение банка Banco do Brasil, они захватили заложников и ранили двух человек.

В ночь на среду схожее ограбление прошло на севере Бразилии. Преступники с оружием совершили налет нанесколько банковских отделений в городе Камета в штате Пара. Они также перекрывали въезды в город и брали местных жителей в заложники.