Рогов сообщил о самоубийственных атаках ВСУ на васильевском направлении фронта

Tекст: Вера Басилая

По словам Рогова, киевский режим сознательно бросает свои войска на убой, усиливая давление в районе Каменского в попытке прорвать оборону российских войск. Он назвал новые атаки ВСУ на васильевском направлении запорожской линии фронта самоубийственными, передает РИА «Новости».

Рогов отметил, что ВСУ стягивает на данное направление дополнительное подкрепление, что приводит к тяжелым боям, но прорваться украинские войска не могут.

При этом российские войска наносят удары по позициям украинских сил в районе города Орехов и села Малая Токмачка.

По его словам, ВС России продвинулись вперед в районе Нестерянки, улучшив свои позиции по переднему краю. Минобороны сообщило, что были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Нестерянка и Каменское в Запорожской области, как и в Херсонской области, где противник потерял до шестидесяти военнослужащих.

Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебрасывают резервы на Кураховское направление в западной части ДНР из-за угрозы обвала линии фронта.

До этого сообщалось, что российская армия отбила контратаки ВСУ и заняла часть Нового Комара. Кроме того, российские войска на запорожской линии фронта продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья.