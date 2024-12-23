Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.4 комментария
Рогов назвал атаки ВСУ на васильевском направлении самоубийством
Рогов сообщил о самоубийственных атаках ВСУ на васильевском направлении фронта
Вооруженные силы Украины продолжают стягивать подкрепления на васильевское направление, несмотря на значительные потери, что сродни самоубийству, заявил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.
По словам Рогова, киевский режим сознательно бросает свои войска на убой, усиливая давление в районе Каменского в попытке прорвать оборону российских войск. Он назвал новые атаки ВСУ на васильевском направлении запорожской линии фронта самоубийственными, передает РИА «Новости».
Рогов отметил, что ВСУ стягивает на данное направление дополнительное подкрепление, что приводит к тяжелым боям, но прорваться украинские войска не могут.
При этом российские войска наносят удары по позициям украинских сил в районе города Орехов и села Малая Токмачка.
По его словам, ВС России продвинулись вперед в районе Нестерянки, улучшив свои позиции по переднему краю. Минобороны сообщило, что были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Нестерянка и Каменское в Запорожской области, как и в Херсонской области, где противник потерял до шестидесяти военнослужащих.
Ранее Рогов сообщил, что украинские войска перебрасывают резервы на Кураховское направление в западной части ДНР из-за угрозы обвала линии фронта.
До этого сообщалось, что российская армия отбила контратаки ВСУ и заняла часть Нового Комара. Кроме того, российские войска на запорожской линии фронта продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья.