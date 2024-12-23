Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.5 комментариев
Германия остановила проекты в Грузии
Германия остановила проекты в Грузии на 237 млн евро
Германия остановила финансирование проектов в Грузии на сумму 237 млн евро из-за отказа страны от евроинтеграции и подавления протестов.
Посол Германии в Тбилиси Петер Фишер заявил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что его страна приостановила проекты в Грузии общей стоимостью 237 млн евро, передает ТАСС.
По его словам, это решение связано с изменением политического курса Грузии, направленного на сворачивание евроинтеграции и подавление протестов.
По словам посла, прекращено финансирование проектов, связанных с развитием зеленого водорода, энергетической сети и водной инфраструктуры в Батуми. Он уточнил, что министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии под руководством Свеньи Шульце приняло такое решение в ответ на действия Грузии.
Ранее Еврокомиссия предложила отменить «безвиз» для грузинских дипломатов. Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили призвал ЕС к взаимному уважению. Он подтвердил стремление страны в Евросоюз, отметив при этом неоднократные оскорбления в адрес Тбилиси со стороны евробюрократии.