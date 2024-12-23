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    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    6 комментариев
    23 декабря 2024, 21:24 • Новости дня

    Германия остановила проекты в Грузии

    Германия остановила проекты в Грузии на 237 млн евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия остановила финансирование проектов в Грузии на сумму 237 млн евро из-за отказа страны от евроинтеграции и подавления протестов.

    Посол Германии в Тбилиси Петер Фишер заявил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что его страна приостановила проекты в Грузии общей стоимостью 237 млн евро, передает ТАСС.

    По его словам, это решение связано с изменением политического курса Грузии, направленного на сворачивание евроинтеграции и подавление протестов.

    По словам посла, прекращено финансирование проектов, связанных с развитием зеленого водорода, энергетической сети и водной инфраструктуры в Батуми. Он уточнил, что министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии под руководством Свеньи Шульце приняло такое решение в ответ на действия Грузии.

    Ранее Еврокомиссия предложила отменить «безвиз» для грузинских дипломатов. Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили призвал ЕС к взаимному уважению. Он подтвердил стремление страны в Евросоюз, отметив при этом неоднократные оскорбления в адрес Тбилиси со стороны евробюрократии.

    22 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Премьер Грузии не исключил многолетнее тюремное заключение для президента Зурабишвили
    Премьер Грузии не исключил многолетнее тюремное заключение для президента Зурабишвили
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили может быть отправлена за решетку в случае нарушения УК страны, заявил на брифинге в воскресенье премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «если в нарушение Конституции и полномочий она объявит о назначении внеочередных выборов в парламент либо откажется покидать резиденцию по истечении срока 29 декабря, то ей грозит многолетнее заключение».

    Зурабишвили вечером в воскресенье на митинге в Тбилиси намерена сделать заявление о выходе из политического кризиса из-за непризнания оппозицией итогов выборов в парламент 26 октября, она уже отметила, что нужны новые выборы. Однако новые выборы по законам Грузии назначаются лишь в том случае, если ЦИК или Конституционный суд не признают законность состоявшихся либо парламент не объявляет вотум доверия правительства, чего в стране не происходит.

    «У Зурабишвили и радикальной оппозиции тяжелый эмоциональный фон, они в истерике», – сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, также «преступлением по УК Грузии будет отказ покинуть резиденцию».

    «Надеюсь, у нее хватит разума, и нам не придется отправлять 72-летнюю женщину за решетку», – заявил премьер-министр Грузии.

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    21 декабря 2024, 20:24 • Новости дня
    Политолог предсказал перевод Зурабишвили в психиатрическую клинику

    Политолог предсказал перевод президента Грузии Зурабишвили в психиатрическую клинику

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Постыдное поведение президента Саломе Зурабишвили свидетельствует о ее полной деградации и открывает путь в писихиатрическую клинику, заявил грузинский политолог Гиа Абашидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В соцсетях он прокомментировал прозвучавшее в субботу требование Зурабишвили провести новые выборы в парламент и готовность обсудить это с почетным председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

    «Зурабишвили под занавес своего срока в полном бреду. Это обсессия», – считает он.

    «Чтобы не произошло так, что ее из дворца по истечению срока (29 декабря) пришлось бы выводить группе психиатров», – отметил Гиа Абашидзе.

    «Все потому, что западные патроны Зурабишвили и местные оппозиционеры убедили ее в «тотальной фальсификации» выборов. Деградация президента видна невооруженным глазом», – написал политолог.

    Ранее Зурабишвили заявила, что не хочет превращаться в Тихановскую.

    После выборов она заявила, что «Никто никого не выбирал. Ничего не произошло».

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе понизил статус президента Саломе Зурабишвили до уровня президентов Абхазии и Южной Осетии.

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    23 декабря 2024, 20:05 • Видео
    Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

    Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

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    22 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию

    В BMW выявили нарушения при экспорте автомобилей в Россию

    СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    BMW обнаружила нарушения в экспорте автомобилей в Россию и уволила ответственных сотрудников, сообщило немецкое информагентство DPA.

    В компании BMW были выявлены нарушения, связанные с экспортом автомобилей в Россию, сообщает РИА «Новости». В результате внутреннего контроля в мюнхенском автопроизводителе были обнаружены данные нарушения, что привело к решению уволить сотрудников, ответственных за эти действия. Компания подтвердила, что дальнейшая продажа автомобилей была временно приостановлена.

    Сообщение BMW поддержало информацию издания Business Insider о том, что более 100 автомобилей были доставлены с завода BMW в Ганновере российским клиентам. Это произошло на фоне строгого эмбарго на поставку автомобилей в Россию, что делает происшествие особенно значимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн Audi отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, ограничив их доступ к важным инструментам для работы с автомобилями клиентов.

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    23 декабря 2024, 09:01 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца

    Генсек НАТО Рютте попросил Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus

    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus.

    Рютте в интервью агентству DPA заявил о своих неоднократных просьбах к президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить критику канцлера Германии Олафа Шольца. Как отмечает ТАСС, это связано с отказом Германии поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Рютте подчеркнул, что Германия является второй (после США) по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Шольцу за такую поддержку.

    «Я часто говорил Зеленскому о том, чтобы он перестал критиковать Олафа Шольца, поскольку считаю это [критику] несправедливым», – заявил Рютте. Он добавил, что сам, в отличие от канцлера, принял бы решение в пользу передачи ракет Taurus и не ограничивал бы Киев в их применении. «Вообще, в целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины», – отметил он, добавив, что окончательное решение по этому вопросу не за ним.

    Рютте также отметил свою готовность работать как с Олафом Шольцем, так и с лидером ХДС Фридрихом Мерцем, подчеркнув, что не хочет вмешиваться в текущую избирательную кампанию в Германии. Он подчеркнул важность понимания Германией, что ее ценности и коллективная безопасность стоят на кону в политике в отношении Украины.

    Досрочные парламентские выборы в Германии назначены на 23 февраля 2025 года, после чего будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер. Рейтинг ХДС/ХСС сейчас составляет 30-33%, в то время как рейтинг СДПГ колеблется на уровне 15-17%.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта.

    Шольц также выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Генсек НАТО Марк Рютте, между тем, настаивает на предоставлении срочной помощи Украине, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие.

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    22 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Сопредседатель АдГ Вайдель опережает конкурентов в гонке за пост канцлера Германии

    Вайдель обошла Мерца и Шольца в опросе популярности кандидатов на пост канцлера Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель стала лидером опроса INSA как самый популярный кандидат на пост канцлера Германии с 24% голосов, обойдя Фридриха Мерца и Олафа Шольца.

    Алиса Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ, пишет РИА «Новости». По данным опроса института INSA, проведенного для газеты Bild, она получила 24% голосов опрошенных немцев. На втором месте оказался Фридрих Мерц от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 20%.

    Действующий канцлер Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, и вице-канцлер Роберт Хабек от «Зеленых» заняли третье и четвертое места соответственно, получив 15% и 14% голосов. Отмечается, что на прошлой неделе Вайдель и Мерц имели равную поддержку в 21%.

    Опрос проводился 18 и 19 декабря среди 1005 немцев, однако конкретная погрешность результатов не указана. Популярность Вайдель подчеркивает изменения в политических предпочтениях страны накануне выборов, запланированных на будущий год.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Бундестаг на внеочередном заседании выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу, что приводит к возможности проведения досрочных парламентских выборов в Германии. Отмечается, что из 717 депутатов, присутствующих на заседании, поддержку Шольцу выразили 207 человек, 116 воздержались. Однако против его запроса о доверии проголосовали 394 парламентария.

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    21 декабря 2024, 03:25 • Новости дня
    Маск призвал к отставке «некомпетентного дурака» Шольца
    Маск призвал к отставке «некомпетентного дурака» Шольца
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в связи с терактом в немецком Магдебурге назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком».

    «Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, в Магдебурге выходец из Саудовской Аравии на машине въехал в толпу на рождественской ярмарке. Местные власти заявили о теракте. Погибли два человека, много пострадавших.

    После распада в Германии правящей коалиции Маск назвал главу немецкого правительства «шутом».

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    21 декабря 2024, 13:58 • Новости дня
    ОБСЕ развенчала миф грузинской оппозиции о «вмешательстве России» в выборы

    ОБСЕ развенчала миф грузинской оппозиции о «вмешательстве России» в выборы в парламент

    ОБСЕ развенчала миф грузинской оппозиции о «вмешательстве России» в выборы
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в субботу заявил, что окончательный доклад миссии БДИПЧ/ОБСЕ о выборах в парламент Грузии 26 октября развенчал пять основных нарративов грузинской оппозиции, фактически признав голосование «соответствующим критериям конкурентных и свободных выборов» и опровергнув возможность «российского вмешательства», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Этот доклад является водоразделом, после которого должны прекратиться все спекуляции о добросовестности выборов», – сказал он на пресс-конференции, комментируя продолжающиеся требования оппозиции провести новое голосование.

    По его словам, данным отчетом выявлены пять основных мифов, которые оппозиция использует в попытках осуществления революционного сценария.

    «Первый из них - нарратив об ущемлении прав тех, кто голосует за границей. В докладе БДИПЧ/ОБСЕ этот вопрос вообще не упомянут», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Второй – о том, что якобы в пользу «Грузинской мечты» было сфальсифицировано триста тысяч голосов. И об этом ничего не говорится в отчете прямо или косвенно», - отметил он.

    По словам главы высшего законодательного органа Грузии, также не подтверждаются обвинения радикальной оппозиции, НПО и президента Саломе Зурабишвили о том, что «по одному удостоверению личности можно было голосовать несколько раз».

    «Четвертый развенчанный миф о некоей «российской спецоперации» по фальсификации итогов выборов, о том, что якобы было «российское вмешательство. В докладе нет даже подозрений на такое, – сказал Шалва Папуашвили. – Поставлена точка таким образом в той лжи, которую распространяет на этот счет Зурабишвили».

    Наконец, по его словам, не подтверждены заявления радикальной оппозиции о том, что при маркировании избирателем бюллетеня якобы была нарушена тайна голосования.

    «Отчет развенчал пять основных мифов радикальных партий, НПО и Зурабишвили, а также их иностранных вдохновителей, которые старались подорвать грузинскую демократию», – сказал Шалва Папуашвили.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что окончательный отчет миссии БДИПЧ/ОБСЕ о выборах в парламент Грузии 26 октября, обнародованный 20 декабря, позволяет говорить о том, что они были «свободными и конкурентными».

    Ираклий Кобахидзе выразил благодарность БДИПЧ/ОБСЕ и предположил негативную реакцию оппозиции, которая получила в целом 61 мандат из 150, но требует нового голосования.

    По его словам, власти Грузии готовы к сотрудничеству с БДИПЧ/ОБСЕ по «конкретным рекомендациям» и учесть их «там, где это будет сочтено целесообразным».

    Премьер-министр предположил, что «обанкротившаяся оппозиция» войдет в парламент в феврале, когда начнется весенняя сессия.

    ЦИК Грузии также отметил, что в отчете выборы названы «хорошо администрированными» и «конкурентными» и выразил готовность работать над имплементацией рекомендацией.

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    21 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    Маск заявил об угрозе «полного исчезновения» Европы
    Маск заявил об угрозе «полного исчезновения» Европы
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за «сверхнизкой рождаемости» Германия и Европа оказались под угрозой полного исчезновения, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    «Германия и Европа находятся в глубокой беде из-за сверхнизкой рождаемости», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По его мнению, им угрожает «полное исчезновение».

    Напомним, на Совете министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку, заявив, что население Европы составляет 1,3 млрд человек, хотя на самом деле оно около 750 миллионов.

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    21 декабря 2024, 01:07 • Новости дня
    В результате теракта в Магдебурге погибли два человека, много пострадавших
    В результате теракта в Магдебурге погибли два человека, много пострадавших
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами теракта в немецком Магдебурге стали два человека, много пострадавших, сообщил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. NTV сообщает, что погиб ребенок.

    «Очень много раненых. На данный момент погибли два человека», – приводит слова Хазелоффа РИА «Новости».

    По данным NTV, который ссылается на Хазелоффа, один из двух погибших был маленьким ребенком

    При этом Bild и другие немецкие СМИ со ссылкой на источники заявляли, что погибли как минимум 11 человек, до 80 пострадали. Welt со ссылкой на спасательную службу Магдебурга заявила, что пострадали от 60 до 80 человек, передает ТАСС.

    Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших. Открыта горячая линия экстренной консульской помощи.

    Напомним, в Магдебурге автомобиль (некоторые СМИ сообщали о двух машинах) въехал в толпу на рождественской ярмарке. Местные власти назвали случившееся терактом. Наезд на людей устроил выходец из Саудовской Аравии.

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    23 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Фонд Сороса назван организатором маршей протеста в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Фонд Сороса организует ежедневные марши протеста в Тбилиси, сообщила телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телекомпании, именно в офисе этого фонда в Тбилиси и аффилированных с ним НПО разрабатываются планы и программы всевозможных акций, записываются обращения, происходит обеспечение атрибутикой и так далее.

    С 28 ноября в Грузии, в основном в Тбилиси, проводятся ежедневные марши протеста после решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года.

    На акции выходят йоги, поклонники Гарри Поттера и любители татуировок, проводятся «шествия соседей», «марши курьеров», «хозяев квартир под лозунгом «Принимаем Евросоюз» и так далее. Также регулярно организуются студенческие манифестации.

    Представители «Грузинской мечты» заявили телекомпании, что «Фонд Сороса занят в Грузии подрывной работой».

    В правящей партии отметили, что избранный президент США Дональд Трамп резко критикует деятельность этого и подобного ему фондов.

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    23 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре

    Эксперт связал поставку Украине танков Leopard с подготовкой новой авантюры ВСУ

    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Поставленные Германией танки Leopard 1A5 будут выведены в резерв, чтобы затем принять участие в очередной авантюре ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Роман Шкурлатов. Ранее правительство Германии обновило список поставленных ВСУ вооружений, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 и 30 бронетранспортеров.

    «Насколько известно, ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их держат в резерве, равно как и некоторое количество западной техники. На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», – сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

    По мнению эксперта, всю полученную технику ВСУ пока будут придерживать для формирования ударного кулака. «Наступление нужно Зеленскому. Так противник попытается получить более выгодную переговорную позицию. Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают – мир в любом случае неизбежен. Трамп взял курс на мир, и он дожмет киевские власти», – заключил Шкурлатов.

    Ранее правительство Германии обновило список вооружений, отправленных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

    В перечень также вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus. Рютте подчеркнул, что Германия является второй после США по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Берлину за такую поддержку.

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    20 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    Теракт на ярмарке в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии

    Welt сообщила о задержании выходца из Саудовской Аравии после наезда на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге

    Теракт на ярмарке в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии
    @ Heiko Rebsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наезд на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге устроил выходец из Саудовской Аравии на черном BMW, пишут Welt и Spiegel.

    По данным Welt, задержан выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Машина была им арендована. Spiegel уточняет, что речь идет о черном BMW, передает ТАСС.

    Bild сообщает, что он работал в местной больнице, передает РИА «Новости».

    Focus-online пишет, что мужчина прежде не попадал в поле зрения правоохранительных органов как исламист.

    Представитель правительства земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе заявил, что, «предположительно, речь идет о теракте». Городские власти также назвали происшедшее терактом.

    Напомним, прежде некоторые СМИ сообщали, что машин, въехавших в толпу на рождественской ярмарке, было две. Портал t-online со ссылкой на очевидцев пишет об 11 погибших и 60 пострадавших.


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    21 декабря 2024, 19:17 • Новости дня
    Шольца освистали во время визита на место теракта в Магдебурге

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга, когда он посетил место теракта, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего погибли пятеро и ранены более 200 человек.

    Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с выражением осуждения во время своего визита в Магдебург, где накануне произошел теракт.

    Как сообщает РИА «Новости», в соцсетях появилось видео, на котором видно, как люди освистывают и освещают криками канцлера, идущего к месту трагедии. Это событие вызвало волну обсуждений и критики в адрес правительства.

    В пятницу вечером в Магдебурге автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего погибли пять человек и более 200 получили ранения.

    Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил масштабы трагедии и выразил соболезнования пострадавшим и их семьям. Это происшествие шокировало как Германию, так и мировую общественность.

    Полиция предполагает, что атаку совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что подозреваемый получил статус беженца в июле 2016 года и имел вид на жительство в Германии. Журнал Spiegel добавил, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали немецкие органы безопасности о потенциальной угрозе, исходящей от этого человека, но предупреждения остались без должного внимания.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком» в связи с терактом в немецком Магдебурге.

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    21 декабря 2024, 07:57 • Новости дня
    В результате теракта в Магдебурге пострадали 68 человек
    В результате теракта в Магдебурге пострадали 68 человек
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате наезда автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге пострадали 68 человек, 15 из них получили серьезные травмы, сообщила администрация города, подтвердив, что погибли два человека.

    «Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами», – приводит РИА «Новости» текст сообщения на сайте администрации города.

    Как пишет Suddeutsche Zeitung, подозреваемый в наезде на людей Талеб А. в 2016 году получил статус беженца в Германии. Он работает в качестве медицинского специалиста в сфере психиатрии и психотерапии. Полиция Магдебурга полагает, что он действовал в одиночку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выходец из Саудовской Аравии на черном BMW въехал в толпу на рождественской ярмарке. Одним из двух погибших оказался маленький ребенок.

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    21 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    На марши протеста в Тбилиси вышли йоги и поклонники Гарри Поттера

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Ежедневные марши протеста в Грузии, которые проводятся с 28 ноября после решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, «приобретают характер фарса и водевиля», отмечают пользователи соцсетей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Так, в субботу на акции вышли йоги, поклонники Гарри Поттера и любители татуировок, что вызывает в соцсетях комментарии о «полной необразованности участников маршей» и «совершенном маразме».

    «Как они надоели, их кто-то побьет», «Все эти марширующие душу продали», – пишут пользователи, которые не скрывают раздражения перекрываемыми транспортными артериями в Тбилиси и в регионах.

    Ранее проводились «шествия соседей», «марши курьеров», «хозяев квартир под лозунгом «Принимаем Евросоюз» и так далее.

    Каждый вечер участники акций собираются у здания парламента Грузии и перекрывают проспект Руставели, однако их общая численность не превышает 1 тыс. человек.

    Власти Грузии заверяют граждан, что не сворачивали с пути в ЕС, однако марширующие этого слышать не хотят.

    Напомним, что протесты в Тбилиси сорвали зажжение главной новогодней елки.

    Эксперт рассказал, как грузинская оппозиция создает видимость массового протеста.

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