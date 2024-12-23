Германия остановила проекты в Грузии

ОБСЕ развенчала миф грузинской оппозиции о «вмешательстве России» в выборы

ОБСЕ развенчала миф грузинской оппозиции о «вмешательстве России» в выборы в парламент

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Этот доклад является водоразделом, после которого должны прекратиться все спекуляции о добросовестности выборов», – сказал он на пресс-конференции, комментируя продолжающиеся требования оппозиции провести новое голосование.

По его словам, данным отчетом выявлены пять основных мифов, которые оппозиция использует в попытках осуществления революционного сценария.

«Первый из них - нарратив об ущемлении прав тех, кто голосует за границей. В докладе БДИПЧ/ОБСЕ этот вопрос вообще не упомянут», – сказал Шалва Папуашвили.

«Второй – о том, что якобы в пользу «Грузинской мечты» было сфальсифицировано триста тысяч голосов. И об этом ничего не говорится в отчете прямо или косвенно», - отметил он.

По словам главы высшего законодательного органа Грузии, также не подтверждаются обвинения радикальной оппозиции, НПО и президента Саломе Зурабишвили о том, что «по одному удостоверению личности можно было голосовать несколько раз».

«Четвертый развенчанный миф о некоей «российской спецоперации» по фальсификации итогов выборов, о том, что якобы было «российское вмешательство. В докладе нет даже подозрений на такое, – сказал Шалва Папуашвили. – Поставлена точка таким образом в той лжи, которую распространяет на этот счет Зурабишвили».

Наконец, по его словам, не подтверждены заявления радикальной оппозиции о том, что при маркировании избирателем бюллетеня якобы была нарушена тайна голосования.

«Отчет развенчал пять основных мифов радикальных партий, НПО и Зурабишвили, а также их иностранных вдохновителей, которые старались подорвать грузинскую демократию», – сказал Шалва Папуашвили.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что окончательный отчет миссии БДИПЧ/ОБСЕ о выборах в парламент Грузии 26 октября, обнародованный 20 декабря, позволяет говорить о том, что они были «свободными и конкурентными».

Ираклий Кобахидзе выразил благодарность БДИПЧ/ОБСЕ и предположил негативную реакцию оппозиции, которая получила в целом 61 мандат из 150, но требует нового голосования.

По его словам, власти Грузии готовы к сотрудничеству с БДИПЧ/ОБСЕ по «конкретным рекомендациям» и учесть их «там, где это будет сочтено целесообразным».

Премьер-министр предположил, что «обанкротившаяся оппозиция» войдет в парламент в феврале, когда начнется весенняя сессия.

ЦИК Грузии также отметил, что в отчете выборы названы «хорошо администрированными» и «конкурентными» и выразил готовность работать над имплементацией рекомендацией.