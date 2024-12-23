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Хуситы атаковали военные цели Израиля дронами
Сторонники движения «Ансар Алла» (хуситы) использовали дроны для атак на военные объекты Израиля в районах Тель-Авива и Ашкелона, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.
В эфире телеканала Al Masirah Сариа сообщил о двух операциях, проведенных против Израиля, передает ТАСС. По его словам, во время первой атаки хуситы использовали беспилотные летательные аппараты для удара по военной цели в Ашкелоне.
Вторая операция была направлена на объект в районе Яффо, который также находится под израильским контролем.
В субботу шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о том, что нанесло гиперзвуковой удар по военной цели в Израиле, использовав ракету «Палестина-2». После этого авиация США и Израиля нанесла три удара по позициям хуситов в Сане, включая штаб ракетных бригад на горе Аттан.