В Бразилии 30 бандитов ограбили банк и захватили заложников

В бразильской Крисиуме около 30 вооруженных бандитов совершили налет на отделение банка Banco do Brasil, захватив заложников и ранив двух человек, сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел минувшей ночью, первые сообщения о стрельбе появились около полуночи по местному времени, пишет Globo.

Отправляясь на ограбление, бандиты подожгли автомобиль в туннеле муниципалитета Тубаран, через который проходит дорога в Крисиуму, чтобы задержать полицейских. Когда правоохранители приехали на место преступления, злоумышленники взяли в заложники нескольких человек, используя их в качестве живого щита. Позже они были освобождены, никто из них не пострадал. В результате штурма здания банка были ранены полицейский и охранник кредитного учреждения, а на месте ограбления преступники оставили 30 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении.

Отмечается, что бандиты скрылись на десяти автомобилях. Сколько денег похитили грабители, неизвестно, но предполагается, что речь может идти об очень крупной сумме. Часть похищенного налетчики разбросали по улицам Крисиумы. Сообщается, что полицейские задержали нескольких человек, подобравших в общей сложности 810 тыс. реалов (более 150 тыс. долларов). По словам мэра города Клезио Сальваро, грабители приехали из других штатов. Они скрылись от преследования, предположительно, на поезде.

Ранее в Белоруссии мужчина и женщина с помощью ограбили магазин при помощи муляжа пистолета.

В октябре автомобиль инкассации Банка Грузии ограбили в городе Кобулети, были похищены 75 тыс. долларов. До этого в среду неизвестный ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди и взял в заложники работников и посетителей банка. Сообщалось, что захватчик банка требовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания.