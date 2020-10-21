Грабители банка с автоматами и гранатами захватили заложников в Грузии

Несколько преступников, которые вооружены автоматами и гранатами, ворвались в здание филиала «Банка Грузии» в Зугдиди и взяли заложников, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Идет спецоперация, сообщила телекомпания «Рустави-2», эвакуируется население поблизости.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что «уверен, что органы правопорядка эффективно справится с происходящим».

По данным телекомпании, грабителей двое. Они выпустили из здания пожилых посетителей, а остальных заставили встать на колени, угрожая оружием. Преступники, по словам очевидцев, несколько раз выстрелили в воздух.

В заложниках у преступников, как предполагается, до 30 человек.