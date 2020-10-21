Стало известно требование захватчика заложников в грузинском банке

Вооруженный автоматом и гранатами преступник, который взял заложников в здании филиала «Банка Грузии» в Зугдиди, потребовал 500 тыс. долларов. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Прежде чем ворваться в банк, подозреваемый угнал автомобиль в одном из сел близ Зугдиди, отметила телекомпания «Рустави-2».

По данным телекомпании «Маэстро», преступники также требуют встречи с неким высокопоставленным чиновником, передает РИА «Новости».

Грузинские телекомпании сообщают, что правоохранителям удалось вывести из здания нескольких заложников. В настоящее время продолжается спецоперация, эвакуируется население поблизости.

Ранее сообщалось о двух преступниках, однако МВД Грузии в своем заявлении говорит об одном. В заложниках у преступника, как предполагается, до 30 человек.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что «уверен, что органы правопорядка эффективно справится с происходящим».