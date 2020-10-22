Стало известно о намерении Boeing создать новый пассажирский самолет Машину инкассации Банка Грузии ограбили в Кобулети 22 октября 2020, 12:46

Фото: AP/Zurab Tsertsvadze/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Автомобиль инкассации Банка Грузии ограблен в городе Кобулети, украдены 75 тыс. долларов, сообщают грузинские СМИ. Об инциденте сообщил телеканал «ТВ Пирвели», передает РИА «Новости». Это второе нападение на Банк Грузии за последние два дня. В среду вооруженный захватчик ворвался в филиал банка в Зугдиди.

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