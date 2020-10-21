СМИ опровергли задержание захватчика банка в Грузии

Вооруженный преступник, захвативший в среду в Зугдиди заложников в Банке Грузии, вышел из здания с гранатой в руках и тремя мужчинами, которых продолжает удерживать в качестве живого щита. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».

По словам корреспондента, преступнику передали деньги, после чего он отпустил остальных заложников и направился к вертолету, который ему якобы предоставили.

На месте находится министр МВД Вахтанг Гомелаури.

Sputnik Грузия также сообщает, что Ираклий Кварацхелия, который вел переговоры со СМИ от имени захватчика, заявил, что полиция передала деньги мужчине.

«Пока не понятно, что же на самом деле произошло с тремя заложниками из банка в Зугдиди. Версия СМИ – начальник краевой полиции добровольно сдался в заложники в ходе переговоров. Местные журналисты утверждают, что узнали его лицо на кадрах. Где сейчас находится преступник с заложниками, не известно. Предположительно, он все еще удерживает троих, с которыми вышел из здания. МВД Грузии молчит», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Грузия.

Между тем, ранее ряд СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов уже задержали мужчину, захватившего филиал Банка Грузии в Зугдиди, а все заложники были освобождены.

Напомним, неизвестный мужчина в среду примерно ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди на проспекте Звиада Гамсахурдии и взял в заложники работников и посетителей банка. Грузинские СМИ сообщали, что он требовал деньги, вертолет а также безопасного выхода из здания. Нападавший изначально держал в заложниках около 30 человек, однако позже стал их постепенно освобождать. МВД расследует случившееся по статьям «Разбой», «Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «Захват заложника».