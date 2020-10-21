МВД Грузии возбудило дело по факту захвата заложников в банке в Зугдиди

Пожилым людям разрешили покинуть здание филиала «Банка Грузии» в Зугдиди, где несколько преступников с автоматами и гранатами захватили заложников. МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников.

Данные о количестве захватчиков разнятся: по одним данным их двое, по другим – один. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на «Рустави 2», заложников заставили сесть на колени, после чего пожилым дали возможность покинуть здание. Как сообщает ТАСС, представители правоохранительных органов вывели пятерых заложников. Полиция доставила их в отделение для допроса.

Также, по данным телекомпании, один из заложников успел нажать на кнопку SOS, благодаря чему на место инцидента прибыли полицейские. Ряд заложников также сумели покинуть здание через крышу и пожарную лестницу. Как рассказала Первому каналу Общественного телевидения Грузии сотрудница банка, которой удалось покинуть здание спустя несколько минут после захвата, в отделении с утра находились не менее 50 работников.

Тем временем МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников в банке в Зугдиди. Также в ведомстве отметили, что к месту происшествия стянуты силы полиции, передает ТАСС.

«Сотрудники полиции огородили место происшествия. На месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, ведутся следственные и оперативные мероприятия», – подчеркнули в МВД.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ сообщил, что несколько преступников, вооруженных автоматами и гранатами, ворвались в здание филиала «Банка Грузии» в Зугдиди и взяли заложников. Позже в МВД Грузии сообщили только об одном преступнике, который потребовал 500 тыс. долларов.