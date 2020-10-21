Захватчик банка в Грузии задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, захватившего филиал Банка Грузии в Зугдиди, передает Первый канал Грузии.

«Спецоперация в Зугдиди завершена. Правоохранители вывели захватчика с поднятыми руками, заложники освобождены», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2» сообщает, что в среду вечером вооруженный преступник вышел из здания банка с гранатой в руках и тремя мужчинами, которых продолжал удерживать в качестве живого щита. Ему передали деньги, он отпустил остальных заложников и направился к вертолету, который ему якобы предоставили, сообщает корреспондент.

Он отмечает, что на месте находится министр МВД Вахтанг Гомелаури.

По данным телеканала, все заложники на данный момент уже освобождены, а обвиняемого под конвоем везут в отделение полиции. Место происшествия по-прежнему оцеплено полицией, передает ТАСС.

Неизвестный мужчина в среду примерно ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди на проспекте Звиада Гамсахурдии и взял в заложники работников и посетителей банка. Грузинские СМИ сообщали, что он требовал деньги, вертолет а также безопасного выхода из здания. Нападавший изначально держал в заложниках около 30 человек, однако позже стал их постепенно освобождать. МВД расследует случившееся по статьям «Разбой», «Противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «Захват заложника».