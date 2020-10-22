Захватчик заложников в грузинском банке скрылся в лесах

Вооруженный преступник, захвативший в среду в Зугдиди заложников в «Банке Грузии», скрывается в лесном массиве Чхороцкусского района на западе страны, МВД проводит оперативно-розыскные мероприятия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Об этом сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс» 22 октября.

Преступник, изначально удерживавший 43 заложников, поздно вечером в среду покинул банк с тремя из них. При этом он удерживал людей в качестве живого щита. Среди них был начальник краевой полиции Автандил Галдава, который вел переговоры со злоумышленником. Он заменил собой заложников.

Вероятно, именно Галдава передал преступнику деньги, после чего тот отпустил остальных удерживаемых лиц, за исключением самого начальника полиции и еще двоих.

Первый канал Грузии сообщал, что захватчик банка якобы задержан и под конвоем доставлен в отделение полиции, все заложники освобождены.

Напомним, накануне неизвестный мужчина ворвался в здание «Банка Грузии» в Зугдиди на проспекте Звиада Гамсахурдии и взял в заложники работников и посетителей банка. Местные СМИ сообщали, что захватчик банка потребовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников.

Как сообщал корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси, родственник одного из заложников, взятых в среду вооруженным преступником в банке в Зугдиди, заявил о подозрительной связи происходящего с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.