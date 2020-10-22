Удерживавшиеся в филиале «Банка Грузии» заложники освобождены

Сотрудники правоохранительных органов Грузии освободили удерживавшихся в филиале «Банка Грузии» в городе Зугдиди заложников, сообщили в МВД республики.

«На данный момент 43 заложника, захваченные вооруженным нападавшим в здании банка, были освобождены, сотрудники полиции сопроводили их в безопасное место. На месте происшествия ведутся следственные действия», – приводит текст заявления ведомства ТАСС.

Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщал, что вооруженный преступник вышел из филиала «Банка Грузии» в Зугдиди с гранатой в руках и тремя заложниками, удерживаемыми в качестве живого щита. По словам корреспондента, преступнику передали деньги, после чего он отпустил заложников и направился к предоставленному вертолету.

Между тем, по данным Первого канала Грузии, захватчик банка в Зугдиди якобы задержан и под конвоем доставлен в отделение полиции, все заложники освобождены.

Накануне неизвестный мужчина ворвался в здание «Банка Грузии» в Зугдиди на проспекте Звиада Гамсахурдии и взял в заложники работников и посетителей банка. Грузинские СМИ сообщали, что захватчик банка потребовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания. Нападавший изначально держал в заложниках около 30 человек, однако позже стал их постепенно освобождать. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников.

Как сообщал корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси, родственник одного из заложников, взятых в среду вооруженным преступником в банке в Зугдиди, заявил о подозрительной связи происходящего с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.