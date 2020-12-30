Силуанов назвал главную задачу в 2021 году

Основной задачей в 2021 году является восстановление предпринимательской деятельности в России, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Самое главное сейчас – это восстановить экономическую активность предпринимателей. Ведь рост, о котором мы все говорим, – это не бюджетные деньги, хотя они тоже имеют значение. В первую очередь это деньги частных инвесторов», – передает его слова в интервью телеканалу «Россия-24» ТАСС.

Силуанов добавил, что сокращения расходов бюджета в следующем году не планируется. «Мы не сокращаем расходы, мы приводим их к нормальной бюджетной политике», – пояснил министр.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по спаду российской экономики в 2020 году до 4% с 5%, в следующем году ожидается рост на 2,6%.