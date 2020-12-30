Клинцевич: Слова главы МИД Украины Кулебы о Крыме ничего не стоят

«Кулеба пытается играть во взрослого дядю, но он больше похож на ребенка, который не отвечает за свои слова», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма и сделать эту тему «адской» для Москвы в следующем году.

«Дмитрий Кулеба как должностное лицо не несет никакой ответственности за то, что говорит. На него никакие обязательства не возложены, его слова ничего не стоят и не влекут за собой никаких последствий. Российские власти это понимают», – убежден член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, руководство нынешней Украины отбирается только по принципу преданности Зеленскому и его кураторам. «Низкий профессионализм украинского правительства привел к тому, что роль министра иностранных дел и всего министерства сводится лишь к озвучиванию информации, не больше», – отметил Клинцевич.

Сенатор сравнил главу МИД Украины с «ребенком, который не отвечает за свои слова». «Это попытки поиграть во взрослого дядю, но в случае, если Украина что-то нам устроит, ответные действия будут не детскими или шуточными, а серьезными», – добавил собеседник.

«В любом случае, Украина – наша братская страна, и мы вынуждены с этим считаться. Но в то же время мы должны объективно говорить, что такие заявления вызывают лишь сожаление и недоумение в России. Как говорится, «собака лает, а караван идет». Главное, чтобы караван под названием Россия спокойно шел. А Кулеба и его коллеги даже укусить нас не в состоянии, не то, что ногу перегрызть», – заключил Клинцевич.

В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.

Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.

Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев, угрожая помешать опреснению воды в Крыму, только провоцирует ненависть к Украине.

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