Киев, угрожая помешать опреснению воды в Крыму, только провоцирует ненависть к Украине, заявил сенатор Алексей Пушков.

«В Киеве так сильно хотят вернуть Крым и Донбасс, что упорно взращивают там ненависть к Украине. Крым пытаются задушить водной блокадой, Донбасс – экономической. В итоге и там, и там на Украину глядят как на врага, не способного ни на что, кроме как разрушать и мстить», – написал он в своем Telegram.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».