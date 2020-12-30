Украина пообещала сделать тему Крыма «адской» для России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали», – сказал он в интервью украинской службе новостей «ТСН».

Кулеба добавил, что «однажды» наступит день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг. По его словам, он активно «работает» над этим.

Также глава МИД Украины отметил, что главным инструментом давления на Москву будет так называемая крымская платформа – международная площадка, участники которой намерены координировать давление на Россию. Саммит «крымской платформы» должен состояться весной 2021 года. По словам Кулебы, уже есть страны, которые подтвердили поддержку этой платформы и готовность участвовать в саммите.

«Мы еще проговариваем и окончательно финализируем с ними и другими партнерами смысл того, что мы туда закладываем», – пояснил министр.

Ранее Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет участвовать в строительстве опреснителей воды в Крыму, чтобы помешать реализовать проект.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев, угрожая помешать опреснению воды в Крыму, только провоцирует ненависть к Украине.