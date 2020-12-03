Санду захотела оспорить решение парламента о статусе русского языка

Избранный президент Молдавии Майя Санду сообщила о планах оспорить в Конституционном суде решения парламента о статусе русского языка и ограничении власти главы республики.

После заседания парламента Молдавии, на котором депутаты вывели из подчинения президента Службу информации и безопасности республики (СИБ), Санду анонсировала на 6 декабря массовую акцию протеста на главной площади Кишинева с требованием роспуска парламента, передает ТАСС.

«Потребуем аннулирования незаконных решений, которые были приняты на сегодняшнем заседании парламента. <…> СИБ – это не ручной багаж, а ведомство, которое помогает президенту исполнять свой мандат. А моя цель – борьба с коррупцией», – заявила Санду.

«Акция состоится на площади Великого национального собрания в воскресенье, 6 декабря. <…> Когда парламент поворачивается к людям спиной, он должен быть отправлен в отставку», – сказала Санду.

Напомним, в четверг парламент Молдавии одобрил законопроект о статусе русского языка, а также поддержал ограничение власти президента. Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду обвинила действующего главу республики Игоря Додона в попытке «узурпировать власть» после того, как в парламенте зарегистрировали проект закона о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президенту.

15 ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.